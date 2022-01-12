شكرا لقرائتكم خبر عبدالملك: حرية اليمن تمنع ابتزاز العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك «إن عملية حرية اليمن السعيد التي انطلقت اليوم تستهدف حشد الطاقات نحو استعادة البلاد من الانقلاب الحوثي».

وأوضح في تدوينات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن الانتصارات الكبيرة في شبوة ومأرب، والصمود في بقية الجبهات، مرحلة مختلفة في معركة هزيمة مشروع إيران الدموي في اليمن».

وتابع «كما أن بدء مرحلة ‫حرية اليمن السعيد التي أعلن عنها اليوم، هي مرحلة توحيد الصف وتسخير كل الطاقات في اتجاه هدفنا المشترك والمتمثل في استكمال استعادة الدولة».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على أن بلده موطن العروبة، ولن يكون إلا جزءا حيا متكاملا مع محيطه الخليجي والعربي سياسيا وجغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، وشدد قائلا «لن يقبل شعبنا اليمني الأصيل بأي مشاريع تحاول طمس هويته والتحول إلى شوكة ومنصة لابتزاز العالم خدمة لأجندات إيران».

وكان متحدث قوات التحالف العربي، أعلن من محافظة شبوة انطلاق عملية حرية اليمن السعيد كمرحلة جديدة ضمن عاصفة الحزم لدعم الشرعية باليمن.

يأتي ذلك بعد انتصارات واسعة وكبيرة حققتها قوات العمالقة في شبوة ضمن عملية «إعصار الجنوب» والتي نجحت في تطهير كامل المحافظة من ميليشيات الحوثي الإرهابية.