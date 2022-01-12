ترمب: تويتر أضرت بنزاهة الانتخابات الأمريكية

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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه تم حظر صفحة ترمب عبر تويتر بشكل دائم بعد اجتياح حشد من مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.
ويسعى ترمب للحصول على أمر من المحكمة يجبر الشركة على السماح له بإعادة التغريد في الوقت الذي يسعى فيه قضائيا للعودة بشكل دائم كما كان سابقا.
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