شكرا لقرائتكم خبر 8 قتلى في تفجير انتحاري بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت أمس بالعاصمة مقديشو، فيما أضاف تقرير محلي أن التفجير أسفر عن سقوط ثمانية قتلى.

وأوضحت الوكالة الصومالية أن الانفجار استهدف قافلة من المركبات التابعة لشركة «فولا فولا»، وهي شركة أمنية خاصة تعمل لحساب وكالات الأمم المتحدة. ووقع الانفجار في شارع 21 أكتوبر، وهو شارع مزدحم بالمرافق التعليمية والطبية.

ونقل موقع «جاروي أونلاين» المحلي عن مصادر لم يسمها إن التفجير أسفر عن مقتل نحو ثمانية أشخاص، وأضاف أن حركة الشباب المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.