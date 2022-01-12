8 قتلى في تفجير انتحاري بالصومال

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وأوضحت الوكالة الصومالية أن الانفجار استهدف قافلة من المركبات التابعة لشركة «فولا فولا»، وهي شركة أمنية خاصة تعمل لحساب وكالات الأمم المتحدة. ووقع الانفجار في شارع 21 أكتوبر، وهو شارع مزدحم بالمرافق التعليمية والطبية.
ونقل موقع «جاروي أونلاين» المحلي عن مصادر لم يسمها إن التفجير أسفر عن مقتل نحو ثمانية أشخاص، وأضاف أن حركة الشباب المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.
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