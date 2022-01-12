شكرا لقرائتكم خبر عن مئوية وزارة الخارجية المصرية فى عدد خاص من مجلة "السياسة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت "مجلة السياسة الدولية" في عدد خاص بمرور مائة عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، والتي تحل يوم 15 مارس المقبل؛ حيث أفردت المجلة التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة ملفًا بعنوان: "قوة الدبلوماسية المصرية في مائة عام"، قدم له سامح شكري وزير الخارجية؛ حيث كتب مقالا تحت عنوان: "على أعتاب الجمهورية الجديدة.. الدبلوماسية المصرية تكمل عامها المائة: تاريخ حافل وتأثير مستمر".

وجاءت الافتتاحية بعنوان الدبلوماسية المصرية والأمن القومى.. الفاعلية والابتكار. للكاتب الصحفي أحمد ناجى قمحة، وجاء ملف العدد قوة الدبلوماسية المصرية فى مائة عام، تقديم: على أعتاب الجمهوريةالجديدة.. الدبلوماسية المصرية تُكمل عامها المائة: تاريخ حافل وتأثير مستمر لسامح شكري وزيرالخارجية.

وحمل العدد الجديد للمجلة احتفاء ومقالات وموضوعات خاصة عن الخارجية المصرية ودورها خلال السنوات الماضية في معالجة العديد من القضايا المحلية والدولية.