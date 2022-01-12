شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مبادرة "شباب بلد" تستهدف الاستثمار في الشباب.. ونتعاون لإنجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة في جلسة إطلاق مبادرة "شباب بلد"، والتي تأتي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي يقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10-13 يناير 2022.

وأطلقت المبادرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وبمشاركة كيفن فري الرئيس التنفيذي للمبادرة، وهنريتا فور المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وجيرمي هوبكنز ممثل اليونيسيف في مصر، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وجاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأمير برسوم مؤسس ورئيس شركة فزيتا وممثل القطاع الخاص، وبسنت ضياء الدين عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وممثلة الشباب.

قال وزير الشباب والرياضة: "سعيد بإطلاق هذه المبادرة القيمة مبادرة شباب بلد والتي تعد احد اهم المبادرات التي يتم اطلاقها مطلع تلك 2022 التي تستهدف الاستثمار في الشباب، والتي اتضحت رؤيتها في ضمان تمتع جميع الشباب بالقدرة وامتلاك الفرصة لتحقيق إمكاناتهم، وترتكز محاورها حول تعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتحسين الروابط بين الشباب وفرص العمل القائمة، وزيادة عدد فرص العمل الجيدة المتاحة للشباب، وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم ليكونوا خبراء في حل المشكلات، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني مسهمين في خلق عالم أفضل".

يذكر أن مصر تعد الدولة الأولى بالمنطقة التي تشهد إطلاق المبادرة بعدما أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 50 دولة حول العالم.







