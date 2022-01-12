شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط من منتدى شباب العالم: مصر حققت المعادلة الصعبة فى التعامل مع الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت نجاحا مبهرا بتنظيم منتدى شباب العالم هذا العام، وسط تحديات كبيرة وظروف استثنائية صعبة يعانى منها العالم كله، الأمر الذى منح هذه النسخة خصوصية شديدة.

وأضافت وزيرة التخطيط فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر برهنت للعالم كله على قدرتها على تحدى الصعاب وإقامة فعاليات مهمة مع اتخاذها كافة التدابير الاحترازية حفاظا على صحة كل حضور المنتدى، وتم تطبيق هذه التدابير والإجراءات من قبل أن يصعد الضيوف لمتن طائراتهم التي نقلتهم لمدينة شرم الشيخ.

وأكدت هالة السعيد، أن المنتدى أصبح منصة دولية تجمع كل الشباب بهدف التواصل والتشاور حول الموضوعات المختلفة، مشيدة بكون المنتدى أصبح جسرا جيدا للتواصل بين كل المسئولين والشباب المصري والعالمي، باعتبارهم يمثلون الحاضر والمستقبل لكل خطط التنمية داخل الدولة.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، قائلة: «محور رئيسي من محاور المنتدى هو مناقشة بعض القضايا الاقتصادية والسياسية التي تخص العالم كله بعد جائحة كورونا، والتجربة العملية المصرية في التعامل مع جائحة كورونا كانت لديها أولوية في الحفاظ على صحة المواطن، مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية في كل المشروعات القومية، وهو ما ساعد على تحقيق التوازن المطلوب خلال مواجهة الجائحة، وهنا كان أمامنا تحدي كبير وهو الحفاظ على الاقتصاد ومسيرة التنمية والعمالة لأن هذا الأمر يعد أمن قومي لدى الدولة المصرية».

وأضافت: «قطعا العالم بعد جائحة كورونا تغيرت أولوياته وصعدت للقمة قضايا الإبداع والابتكار والتكنولوجيا وأصبحت حاجة ضرورية وليست رفاهية، خاصة بعد الإغلاق الكلي والجزئي الذي تعرضت له بعض القطاعات، فتم الإسراع والتعجيل بقضية كقضية التكنولوجيا والتحول الرقمي».