شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل شباب اليمن بمنتدى شباب العالم: بلادى لم تعد سعيدة ولدينا 4 ملايين نازح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس طارق النعمانى، سفير شباب اليمن فى المجلس العربى الأفريقي للتكامل والتنمية، خالص الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية لحسن الكرم والضيافة خلال منتدى شباب العالم، قائلا: "نجتمع على كلمة السلام في مدينة السلام شرم الشيخ.. وأنا اتحدث بصفتى من أرض سبأ وبلقيس أرض التاريخ والحضارة والبن والعسل.. أرض اليمن السعيد.. اليوم بعد قرابة 7 سنوات لم يعد هناك سعادة مطلقا في بلادى".

وأضاف خلال كلمته فى جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة منذ بدء الصراع في بلاده، ويوجد 4 ملايين طفل يمنى بلا فرصة للتعليم، و3.1 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.. ولدينا 4 ملايين نازح.. ونحن نعيش أسوأ ظروف اقتصادية.. وأسوأ كارثة إنسانية.. ولدينا حالات وفاة كبيرة نتيجة غير مباشرة للصراع بسبب الفقر وسوء التغذية".

وتابع طارق النعمانى: "كل 9 دقائق يموت طفل، مع نهاية الجلسة سوف نكون فقدنا أكثر من 10 أطفال من بلادى.. وخسرت اليمن 126 مليار دولار من الناتج المحلى.. ولدينا 20 مليون مواطن يمنى تحت خط الفقر، ونحن نعيش في كارثة حلت على البلاد، متابعا: "الفقر يزيد داخل بلادى.. ووصل أدوية وبضائع فاسدة، ودور المجتمع الدولى في اليمن يحتاج إلى مزيد من الدعم.. ونحن بعد 7 سنوات لم تتوقف الحرب".

وأشار إلى أن هناك 22 مدينة يمنية تحتاج إلى الدعم وإعادة الإعمار وهى بعيدة عن الصراع وتقوم إعادة الإعمار ولا ننتظر حتى انتهاء الصراع، وتكون مناطق نموذجية فيها حياة وصحة، ويتجه إليها أبناء الشعب اليمنى ولدينا 5 ملايين نازح، في محافظات بعيدة عن الصراع ينتقل معظم اليمنين إلى هذه المناطق.

واختتم حديثه، قائلا: "أناشد القيادة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونستدعى فيه مشاعر الأبوة، من خلال طرخ برنامج خاص لتأهيل الشباب، وأتمنى في مسألة إعادة الاعمار التعاون مع مصر والشركات المصرية، ورأينا الإنجازات والقدرة على الإنجاز داخل الدولة المصرية.. مصر واليمن مصير مشترك.. ومصر واليمن أمن قومى عربى.. وأن يتهم بالشباب الأب بدعمهم وتوفير التأهيل لهم.. النواة الأولى لبلدهم عندما ينتهى الصراع".