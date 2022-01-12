بوتين: أمامنا أسبوعان للتحضير لمواجهة تفشي أوميكرون‎‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن أمام روسيا التي سُجّل فيها أعلى عدد وفيات بكوفيد- 19 في أوروبا، أسبوعين فقط لتستعد لانتشار المتحورة أوميكرون.

وقال بوتين ”نرى ما يحدث في العالم، وذلك يُظهر أن لدينا نحو أسبوعين لكي نحضّر أنفسنا“.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن أكثر من نصف الأوروبيين قد يصابون بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في غضون شهرين نظرًا إلى ”الطفرة الحالية“ في الإصابات.

وخرجت روسيا للتوّ من موجة تفشي المتحورة دلتا التي أودت الإصابة بها بحياة الكثيرين.

ولا تزال تعاني السلطات الروسية حتى اللحظة في إقناع السكّان بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون الروسي ”من الواضح أن (لقاح) سبوتنيك-في فعّال بما فيه الكفاية وربّما أكثر من اللقاحات الأخرى المستخدمة في العالم“.

وسجّلت روسيا أكثر من 87 ألف وفاة من كوفيد-19 في تشرين الثاني/نوفمبر، حسب تعداد قامت به وكالة روستات الحكومية الروسية للاحصاءات.

وأظهرت الأرقام التي صدرت عن الحكومة وفاة 318,432 شخصا بكوفيد-19 بالإجمال.

ومع أن البلاد تنتج الكثير من اللقاحات المحلية بما فيها ”سبوتنيك-في“، إلا أن أقل من نصف سكّان روسيا البالغ عددهم 144 مليونا، تلقّوا اللقاح بكافّة جرعاته حتى الآن، حسب صفحة موقع غوغوف المتخصّص.

وبعد حجر صحي صارم في ربيع 2020، رفضت السلطات تكرار الإجراء مرة أخرى رغم موجات وبائية جديدة، بهدف الحدّ من الخسائر الاقتصادية.

ويبدو أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 زادت من تراجع عدد السكان في روسيا.

وحسب روستات، تجاوز عدد الوفيات عدد الولادات الجديدة بـ945 ألفًا منذ كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مقارنة بنحو 575 ألفًا في الفترة نفسها من العام السابق.