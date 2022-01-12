فاوتشي يتحدث عن مرحلة ما بعد “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

قال مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية، أنتوني فاوتشي، إنه بعد المتحور “أوميكرون” ستكون الولايات المتحدة على “عتبة فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها التعايش مع فيروس كورونا”.

وقال فاوتشي: “في وقت يتقدّم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة الشخص المعرض لخطر الإصابة”.

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم”.

وقال فاوتشي الثلاثاء: “لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول فلنتعايش مع الفيروس، بسبب خصوصا الضغط الحالي على نظام الرعاية، لكنني أعتقد أننا سنصل إليها”.

ورجح أن يصاب “الجميع تقريبا” بالمتحور أوميكرون، لأنه سريع العدوى، مشيرا إلى أنه من غير المرجّح أن يتم القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.

وتابع: “لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حيواتنا لمدة أطول”، داعيًا إلى وضع “استراتيجية جديدة” قريبًا.

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفيات، مع قرابة 146 ألف مصاب في المستشفيات في كافة أنحاء البلاد. ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات، خصوصًا بالمتحور أوميكرون الذي أصبح مهيمنا خلال أسابيع. وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر ديسمبر.