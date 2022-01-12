التحالف العربي يكشف حصيلة عملياته ضد الحوثي في مأرب والبيضاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

قال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه نفذ 33 عملية ضد ميليشيا الحوثي في شبوة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إنه نفذ “17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 11 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 110 عنصرا إرهابيا”.

وأضاف: “نفذنا 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 10 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا”.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ ميليشيا الحوثي، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.