كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الاربعاء عن موافقتها تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 9 أشهر أخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت، اليوم، في برلين بعد اجتماع مجلس الوزراء الألماني: “من المقرر تمديد تفويض البرلمان حتى 31 أكتوبر/تشرين أول 2022. بوجه عام سيُجرى الاستعانة إجمالا بنحو 500 جندية وجندي”.

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل خلال فترة التفويض من قبل البرلمان للبت فيها.

ويتمثل التعديل في التفويض في استبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري.

وجاء في خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية، أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة في هذه المهمة بـ 500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.