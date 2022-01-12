اخبار العالم

'نسور قرطاج' يخسر مباراته الافتتاحية امام مالي في كأس افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر 'نسور قرطاج' يخسر مباراته الافتتاحية امام مالي في كأس افريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-12 | 16:14

المصدر:

51 مشاهدة

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في مباراته الافتتاحية، اليوم الأربعاء، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.
وجاء هدف مالي من ركلة جزاء نفذها بنجاح إبراهيما كوني بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وأضاع المنتخب التونسي فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة الـ77 عندما أضاع القائد وهبي الخزري ركلة جزاء تصدى لها حارس مالي ببراعة.


ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 كانون الثاني الجاري و6 شباط المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا