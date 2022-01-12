المغرب للعراق: مستعدون للشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة المغربية في بغداد، عبد الكريم بن سلام، حيث جرى استعراض العلاقات التأريخية بين العراق والمغرب، فضلا عن بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".وأشار الأعرجي، إلى "عمق العلاقات التأريخية التي تربط البلدين، مؤكدا دعم العراق لتطوير علاقاته مع المغرب، مبينا أنها تأكيد للجسد الواحد ومن مصلحة العراق تعزيز الشراكة الحقيقية مع الأشقاء والأصدقاء".

من جانبه، أكد القائم بالأعمال المغربي، أن "مجالات التعاون بين البلدين كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبينا أن تجربة العراق في مجال مكافحة الإرهاب تجربة كبيرة ومحترمة، وأن العراق قاتل نيابة عن العالم، ولابد من الاستفادة من خبراته في هذا المجال".

