عراقي يعتدي على امرأة في ال 90 من عمرها في المانيا

بغداد - ياسين صفوان - تم اتهام عراقي مقيم في ألمانيا بالاعتداء على امرأة مقعدة يبلغ عمرها 90 عاما داخل حمام أحد المستشفيات في ألمانيا.

وفقا لموقع الديلي الميل، كانت المرأة المسنة في طوارئ المستشفى تنتظر دورها لاجراء صورة شعاعية بعد أن سقطت أرضا في دار العجزة الذي تقيم فيه. بحسب وكلاء الادعاء، قام م.ل عراقي الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاما وهو متزوّج ولديه طفلة، بالاعتداء جنسيا على المرأة المقعدة بعد أن دخلت الحمام في المستشفى وتم اتهامه "بالاعتداء والتقصّد بالأذى الجسدي".

من جهته، نفى م.ل هذه الادعاءات نفيا قاطعا زاعما أنّه أراد فقط أن يساعد السيدة الالمانية من خلال مرافقتها إلى الحمام.

في هذه الأثناء، لا تزال المحاكمة قائمة فيما تُستكمل التحقيقيات في هذه القضية.