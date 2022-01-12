مقتل 17 شخصاً بحادث مروري في جنوب إفريقيا بينهم 16 احترقوا في حافلة

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج- (ا ف ب):

أدى اصطدام حافلة صغيرة بمركبة أخرى على طريق في مقاطعة ليمبوبو في شمال شرقي جنوب إفريقيا إلى مقتل 17 شخصا بينهم 16 احترقوا أحياء داخل الحافلة، على ما أفادت السلطات المحلية

وقال الناطق باسم هيئة النقل الإقليمية مايك مارينغا لوكالة فرانس برس إن "الحافلة اشتعلت وبقي الركاب الـ16 في حافلة الأجرة الصغيرة عالقين واحترقوا أحياء. كذلك قضى سائق سيارة الدفع الرباعي على الفور"، ما يرفع حصيلة ضحايا الحادثة التي وقعت الثلاثاء إلى 17.

كذلك أصيب ثمانية أشخاص آخرين في الحادثة. ولفت الناطق إلى أنه بحسب الملاحظات الأولية، "فقد سائق السيارة الرباعية الدفع السيطرة على مركبته بعد انفجار إطار ما أدى إلى حادثة اصطدام أمامي مع حافلة من 22 مقعدا".

وغالبا ما تكون حافلات الأجرة الصغيرة مكتظة بالركاب، وهي تُستخدم على نطاق واسع كوسيلة نقل عام في جنوب إفريقيا. وغالبا ما تفاقم حالة المركبات المتردية وتهور السائقين الخطر على السلامة المرورية في البلاد.

ورغم أنها تضم شبكة طرقات من بين الأكثر تقدما في القارة السمراء، لا تزال جنوب إفريقيا من بين أسوأ البلدان الإفريقية على صعيد السلامة المرورية. وسقط وفق وزارة النقل ما يقرب من 1500 قتيل على الطرقات خلال إجازة الميلاد التي تُعتبر بمثابة الإجازة الصيفية في هذا البلد الواقع في جنوب الكرة الأرضية.