قافلة طبية مجانية بمستوصف الصيادين في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أطلق حي الجمرك بالتنسيق مع مديرية الصحة في الإسكندرية قافلة طبية وسكانية بجمعية مستوصف الصيادين، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 4 عيادات طبية متخصصة هي "الباطنة، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الأطفال"، فضلًا عن الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إنه جرى الكشف على نحو 70 شخصًا، واستخراج 5 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، فضلًا عن إنهاء أوراق محو الأمية لـ 5 آخرين.

وأضاف رئيس حي الجمرك، في بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت إقامة معرض لمنتجات الأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة، لرفع المستوى المعيشي للسيدات.

وأوضح أنه جرى تنظيم ندوات عن أهمية الحفاظ على صحة الإنسان والحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا والصحة الإنجابية، والزيادة السكانية وآثارها على استقرار المجتمع.