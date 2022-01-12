منظمة الصحّة العالميّة : نهاية الجائحة تلوح في الأفق لكن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون صعبة

اسماعيل عبد الحي - أعلن المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، ديفيد نابارو أن مؤشرات إنتهاء جائحة كورونا بدأت تلوح في الأفق، لكنه حذّر من أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستبقي الوضع الصحي في العالم صعبا.

وقال نابارو لقناة "سكاي نيوز" أمس الإثنين "أخشى أننا نركض في سباق ماراثون، لكن لا يمكن القول إننا قريبون من نهاية المسافة. نرى أن النهاية ليست بعيدة، لكننا سنواجه قفزات عدة من إنتشار المرض قبل أن نصل إليها".

وأوضح الباحث أن فيروس كورونا مستمر في تطوره وسنرى ظهور سلالات جديدة منه عما قريب، مضيفا أن المنظومات الصحية في غرب أوروبا تقاوم الجائحة بشكل فعال، إلا أن الوضع "في العديد من أنحاء العالم" حساس للغاية.

وحسب المبعوث الخاص للمنظمة، ما يجعل مواجهة كورونا في البلدان النامية أكثر تعقيدا أن هذه الدول لا تستطيع إتخاذ إجراءات تقييدية صارمة خوفا على قدرة منظوماتها الإقتصادية على البقاء.

وأضاف "الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ستكون صعبة"، مشيرا إلى أن حالات إحتدام الوضع الصحي قد تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر، مع ظهور سلالات جديدة.

المصدر: "تاس"