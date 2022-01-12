السعودية.. رقم قياسي غير مسبوق لإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية بأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا داخل المملكة، بواقع 5362 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي2499 حالة، لافتة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 218 حالة.

وأشارت إحصائية الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، وأن عدد حالات التعافي الإجمالي بلغ 552057 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس في المملكة إلى 8899 وفاة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن تلقي لقاحات كورونا أسهم في خفض الحالات الحرجة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إلى أن المنحنى الوبائي في السعودية يمر بحالة انخفاض في التسارع وذلك بعد مروره بارتفاعات متسارعة، وهذا يدل على الجهود المبذولة من الجهات أو المجتمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات.

وكشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن الأمور التي تعد مخالفة للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وحدد قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين.

ونشر الأمن العام على صفحته الرسمية في موقع “تويتر” اليوم الاثنين تغريدة قال فيها: إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19)”.