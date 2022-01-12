أوميكرون يتوحش في إيران.. إصابات كورونا تتضاعف خمس مرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد مسؤولو الشبكة الصحية في محافظة الأهواز، جنوب غربي إيران، ومحافظة قم بوجود اتجاه تصاعدي في عدوى الإصابة بمتحور أوميكرون وتضاعف أعداد المرضى المصابين بكورونا في المحافظتين

وقال أمر الله مرداني، رئيس مركز شرق الأهواز الصحي، إن انتشار سلالة أوميكرون لفيروس كورونا مرتفع، وسيزداد عدد المرضى إلى مرتين أو ثلاثة أضعاف في فترة زمنية قصيرة، مضيفًا أن عدد مرضى كورونا في شرق الأهواز زاد بنسبة خمسة أضعاف مقارنة بالأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أفاد رضا نفر، الخبير المسؤول عن الأمراض المعدية في محافظة قم، أن معدل الإصابة بسلالة أوميكرون في قم كان منخفضًا، الأسبوع الماضي، ثم زاد تدريجيًا، والآن هو آخذ في الارتفاع.

وأضاف رئيس مركز الأمراض المعدية في قم، أن 30 في المائة من أهالي محافظة قم لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وبلغت نسبة حقن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في هذه المحافظة حوالي 10 في المائة وهي نسبة منخفضة للغاية، وهذا الأمر زاد من مخاطر الإصابة بالاوميكرون في قم.

من ناحية أخرى، أشار مهرداد بابائي المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا في محافظة البرز، غرب طهران، إلى نحو 700 مريض بكورونا يترددون يوميا على العيادات الخارجية بهذه المحافظة، قائلًا إن الاتجاه المتراجع للإصابة بكورونا في محافظة البرز قد توقف.

من جهته دعا وزير الصحة، بهرام عين اللهي، المواطنين إلى حقن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مضيفا أننا لم نعد نريد أن نرى موجة عدوى ووفيات في البلاد.

وأضاف وزير الصحة أن نحو 90 في المائة من السكان المستهدفين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، ونحو 80 في المائة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لكنه قال إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا 11 مليون شخص.

وأشار عين اللهي إلى أن الشيء الوحيد الذي قد يكون مهمًا لمكافحة سلالة أوميكرون، بالإضافة إلى تشديد البروتوكولات، هو حقن جرعة ثالثة من لقاح كورونا.