شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم المعارضة العمالية البريطانية يطالب باستقالة بوريس جونسون (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

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دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر اليوم الأربعاء إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي اعترف بحضور حفل في داونينغ ستريت، أثناء العزل، واعتذر للنواب.



وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: "دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفل، سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني".

وأضاف "هل ستكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟" متهماً الزعيم المحافظ بـ "الكذب بوقاحة"