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دولة الإمارات تقدّم 33548 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدّم 33548 جرعة من لقاح في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 33,548 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22,954,610 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 242.09 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد – 19".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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