تونس تدين قرصنة الحوثي لسفينة "روابي" ..وتطالب بالإفراج عنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت تونس، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للعمل العدائي لمليشيات الحوثي ضد السفينة التجارية "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، اعتبرت فيه أن قرصنة الحوثي للسفينة "يمثل تهديدا لحريّة الملاحة الدولية وسلامتها".

وقالت الوزارة: "تُدين تونس الأعمال الإجرامية والممارسات التي تنتهك القانون والمواثيق الدولية وتمثّل تهديدا لحريّة الملاحة الدولية وسلامتها ومن آخرها اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدّة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة".

وفي هذا الصدد، حثت الوزارة، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في الإفراج عن هذه السفينة وطاقمها.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال إن سفينة الشحن ذات النداء "روابي" والتي تحمل علم الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، أوائل الشهر الجاري، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وتقل السفينة كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بسقطرى بما فيه من عربات الإسعافات، ومعدات طبية آخرى.