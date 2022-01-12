لبنان.. ميقاتي ينفي التدخل في قرار القضاء بعد منع محافظ المركزي من السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء السعي إلى عودة الحكومة سريعاً إلى الاجتماع حتى "تنتظم أمور البلد والناس".



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن ميقاتي اليوم "نتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا، لبنان يستحق كل تضحية واللبنانيون يتطلعون إلى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور".

ونفى ميقاتي بالمناسبة تدخله بعد قرار قضائي بمنع محافظ المركزي رياض سلامة من السفر، قائلاً: "لا بد أيضاً من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء"، مضيفاً "ليس صحيحاً أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء".

وشدد على أن "وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى".