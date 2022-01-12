هيئة عراقية تأمر بالقبض على 98 من كبار المسؤولين.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء عصدور أمر بالقبض واستقدام لـ 98 مسؤولاً عراقياً بينهم وزير في الحكومة العراقية الحالية في الشهر الماضي في قضايا تتعلق بالنزاهة.



وقالت الهيئة، في بيان صحافي اليوم إن دائرة التحقيقات أمرت بالقبض والاستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء وشملت صدور 98 أمراً ضد كبار المسؤولين من الدرجات العليا بين 1و 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موزعة بين 21 أمراً بالقبضٍ و77 أمراً بالاستقدام.

وأوضحت أن الأوامر شملت وزيراً حالياً، ووزيراً سابقاً و3 وزراء سابقين ووكيلاً سابقاً، و9 نواب سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليينِ و13 محافظاً سابقاً.

كما شملت الأوامر 21 مديراً عاماً حالياً و22 مديراً عاماً سابقاً، و12 أمراً ضد أعضاء مجالس محافظات