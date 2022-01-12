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بالأرقام.. السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل حصيلة قياسية بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا داخل المملكة، بواقع 5362 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي2499 حالة، لافتا إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 218 حالة.

 

وأشارت إحصائية الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، وأن عدد حالات التعافي الإجمالي بلغ 552057 حالة.

 

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس في المملكة إلى 8899 وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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