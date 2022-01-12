تسجيل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية 17946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 26346 شخصا، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية .



روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاةمعهد "غاماليا" يتوقع أن تسجل روسيا موجة تفشي لمتحور "أوميكرون" خلال الشهر المقبل

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (4008 حالات)، تليها مدينة بطرسبورغ (1659) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1238).

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي وباء كورونا 10 ملايين و702150 إصابة، تعافى منها 9 ملايين و758364 شخصا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 318432 حالة وفاة.

وحذرت السلطات الروسية من إمكانية تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا، بعد انتشار متحور "أوميكرون" سريع العدوى.

وتوقع معهد "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن يتفشى متحور "أوميكرون" في روسيا بداية من الشهر المقبل.

وحذر من أن معدل الإصابات في البلاد سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن التطعيم، الذي يجري في جميع مناطق روسيا، سيساعد في الحماية من العدوى أثناء هذه الجائحة.