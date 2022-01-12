الرئيس السيسي: "راهنت على تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادى رغم تخوف الحكومة.. وأعباء القروض مرتفعة وخلونا نعيش الغلابة.. وهنفضل نشتغل ونشتغل حتى نقضى على الفقر فى مصر"

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار العمل من أجل القضاء على الفقر في مصر، مضيفا: "هنفضل نشتغل ونشتغل حتى نخرج من الفقر في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم،" مشروع حياة كريمة وكل اللى احنا بنعمله في مصر خطوة من ألف خطوة لسه هنعملها وده كلام مش معنوي ".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث مع المؤسسات الدولية خلال فعاليات منتدى الشباب حول الائتمان منخفض التكلفة للدول الأفريقية، وأنه ضرورة كبيرة، متابعا: "المخاطر اللى موجودة في أفريقيا كثيرة وبالتالى والمؤسسات الدولية والبنوك اللى بتدى قروض بتكون مخاطر الائتمان عالية.. الغنى يقدر ياخد منخفض التكلفة.. والعدمان مش قادر ياخد إلا بتكاليف عالية.. عمرنا كده ما هنخرج من الفقر.. بقت معادلة صعبة.. ياخد فلوس بكتير تكلفنى كتير وأعباء كتير.. وافضل مش قادر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بعنوان: "تجارب تنموية في مواجهة الفقر، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: " والشعوب مش مستحملة ده ومن حقها أنها تحلم.. وتبدأ تؤثر ويبقى فيه حالة عدم استقرار وفيه خراب وتدمير للدول.. ويطلع الإرهاب.. وتبقى فيه هجرة غير شرعية والناس عاوزه تسيب بلادها وتروح على البلاد الغنية علشان تعيش.. خلونا نعيش الغلابة.. شكرا جزيلا".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل مستمر بين الحكومة المصرية والشعب، ولن يكون هناك إخفاء أي شيئ من الحقائق، مردفا: "مش بنخبي حاجة وبنقول للناس كل حاجة، ولما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي اتقال ده إجراء يتم التحسب منه كثيرا، وكنا خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على الإجراءات الصعبة في نوفمبر 2016".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بجلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أنه يسجل احترام وتقدير ويوجه تحية للشعب المصري، لأنه تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، قائلا: "مش هقول سر ولا حاجة.. لما كنا نناقش الموضوع ده كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدًا منه، ولكن كنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية، وقلت البرنامج ده هيُمرر والناس هتقبله وهتتحمله ولو ماكناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا مع جائحة كورونا".

وأكمل الرئيس في حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي: "الإصلاح الاقتصادي كان الطريق الذي تحملنا من خلاله صدمة اقتصادية وصحية في مصر مع الجائحة"، مشيرا إلى أن مفهوم الفقر الذي تتركز نسبة 60% منه في البلاد الأفريقية، من الجميع النظر إليه باهتمام، معلقا: "يستحق مننا كلنا إننا لا ننام ولا نغفل إلا لما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.