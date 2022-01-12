رقص مع الطالبات على "مهرجان شيماء".. القبض على مُدرس كيمياء بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة أشمون في محافظة المنوفية، القبض على مُعلم مادة الكيمياء إثر تداول مقاطع فيديو ظهر خلالها يرقص مع فتيات بالثانوية العامة داخل قاعة استأجرها للدروس الخصوصية بدائرة المركز.

وكشف مصدر أمني لـ"الخليج 365"، أن المتهم تقرر عرضه على النيابة العامة لمواجهته بما نُسب إليه من مخالفات، خاصة وأنه ليس على قوة الإدارة التعليمية بأشمون.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو لأحد مُدرسي مادة الكيمياء بمركز أشمون في محافظة المنوفية، ظهر خلاله يرقص مع عدد من طالبات الصف الثاني الثانوي على أغنية "شيماء" داخل قاعة أفراح استأجرها لإعطاء "درس خصوصي"، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة أغلبهم فتيات.

وقالت إحدى الطالبات التي رفضت التجاوزات أن المُدرس "م.أ"، اعتاد تشغيل الأغاني والرقص عليها في وقت الاستراحة بالدرس الخصوصي، مُتابعة: "مرة قال دي حفلة شواء ومرة قال حفلة غداء وعيد ميلاد ماما وغيرها من المسميات".

اقرأ أيضًا..

"مهرجان شيماء".. رقص طالبات ثانوي في درس كيمياء.. و"تعليم المنوفية" تخلي مسئوليتها