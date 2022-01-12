شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 4 قتلى في انفجار قرب مطار مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل 4 أشخاص، الأربعاء، في انفجار بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو.



وقالت "رويترز" إن انفجارا كبيرا في طريق يؤدي لمطار العاصمة الصومالية أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، إضافة لإتلاف أربع سيارات.

ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية على التفجير، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية التي تنفذ مثل هذه العمليات الإرهابية.