منذ بدء الجائحة.. السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 5362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّلها المملكة منذ ظهور الجائحة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 8899 وفاة من بين 593.545 إصابة، فيما تماثل 2499 مصابا للشفاء.

وأشارت إحصائية الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، وأن عدد حالات التعافي الإجمالي بلغ 552057 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن تلقي لقاحات كورونا أسهم في خفض الحالات الحرجة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إلى أن المنحنى الوبائي في السعودية يمر بحالة انخفاض في التسارع وذلك بعد مروره بارتفاعات متسارعة، وهذا يدل على الجهود المبذولة من الجهات أو المجتمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات.