بعد شهرين من نشرها.. تايوان عثرت على اف-16 تحطمت في البحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حدّدت فرق الإنقاذ التايوانية الأربعاء موقع طائرة مقاتلة من طراز اف-16 في تحطمت في البحر قبل يوم، وفق المركز الوطني لعمليات الإنقاذ، بعد أقل من شهرين على نشر السرب الأول من الطائرات الأكثر تطوراً التي تملكها الجزيرة.



وقالت فرق الإنقاذ إن البحث استمر طوال الليل وشاركت فيه مروحيات وسفن خفر السواحل وأكثر من 60 مسؤولاً، ولم يفضِ إلى العثور على الطيار لكنها حددت موقع بقايا هيكل الطائرة.

واختفت الطائرة عن شاشات الرادار الثلاثاء بعد قرابة نصف ساعة من إقلاعها من قاعدتها في جنوب غرب الجزيرة في رحلة تدريب روتينية.

وأوضح سلاح الجوّ أن الطائرة سقطت في البحر وأنه لم يتمكن من تحديد إذا تمكن الطيار من الخروج من قمرة القيادة.

وجاء الحادث بعد شهرين من وضع تايوان في الخدمة سربها الأول من طائرات"اف-16 في، الأمريكية، سعياً لتحديث أسطولها الجوي، في وقت بلغ فيه التوترا مع الصين أعلى مستوياته.

في مارس (آذار) الماضي، أوقفت تايوان كافة طائراتها العسكرية عن الخدمة بعد اصطدام مقاتلتين في الجو ما أدى إلى مقتل طيار واختفاء الثاني، في ثالث حادث قاتل في أقل من 6 أشهر.