في الربع الأخير من 2021.. بوينغ تسلم 99 طائرة مدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" مساء الثلاثاء تسليمها 99 طائرة مدنية لعملائها فيالربع الأخير من العام الماضي، مقابل 59 طائرة في الفترة نفسها من العام السابق.



وحسب بيان للشركة الأمريكية ضمت القائمة 84 طائرة من طراز بوينغ 737 و3 من طراز 747 و8 من طراز 767، و4 من طراز 777.

وبلغ عدد الطائرات التي سلمتها الشركة العام الماضي 340 طائرة.

ومن المقرر أن تنشر الشركة تفاصيلاً عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي في 26 يناير (كانون الثاني) الجاري.

يُذكر أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص أعلنت يوم الاثنين الماضي تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية في 2021، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.

وقالت الشركة إنها سلمت بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.