شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم (بالأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 314 ملايين و181 ألفا و875 مصابا، حتى صباح الأربعاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و521 ألفا و526 حالة، فيما تعافى 261 مليونا و786 ألفا و865 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 221 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 192 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 166 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 110 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.

وسجلت الصين أيضا 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 50 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 104189 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 70765 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و629460 إصابة منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620238.

ووفقا لحسابات رويترز، فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وروسيا، والثالث كذلك في الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

سجلت وزارة الصحة المصرية 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، الثلاثاء، انخفاضا من 951 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 394740 من ضمنهم 328957 حالة تم شفاؤها، و22014 حالة وفاة".

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت الثلاثاء إصابات قياسية بكوفيد-19 عددها 220532 إصابة مقابل 101762 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 294 وفاة من 227.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 139559 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير شباط عام 2020 كما سجلت 7.77 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات من كوفيد-19، بخلاف من يُعالجون في وحدات الرعاية الفائقة، 17067 مريضا الثلاثاء ارتفاعا من 16340 في اليوم السابق.

ونُقل إلى وحدات الرعاية الفائقة 185 مريضاَ مقابل 114 الإثنين. وبلغ العدد الإجمالي للمرضى في وحدات الرعاية الفائقة 1677 مقابل 1606 في اليوم السابق.

سجلت فرنسا الثلاثاء، 368149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

كان الرقم القياسي السابق يبلغ 332 ألفا و252 إصابة جديدة، وقد سُجل في 5 يناير/ كانون الثاني، ومنذ ذلك اليوم شهدت فرنسا يومين آخرين تجاوز فيهما عدد الإصابات الجديدة 300 ألف خلال 24 ساعة بعدما أصبح المتحور أوميكرون شديد العدوى أكثر السلالات انتشارا.

وارتفع المتوسط المتحرك لعدد الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى نحو 280 ألفا اليوم.

وتأمل الحكومة الفرنسية في أن تطرح بحلول منتصف يناير كانون الثاني "جواز لقاح" يجعل التطعيم إلزاميا لأي شخص يرغب في الذهاب إلى المطاعم أو حضور أحداث في الأماكن المغلقة.

ويعتبر تقديم دليل على تلقي التطعيم أو فحص سلبي يثبت الخلو من الإصابة كافيا حتى الآن لدخول تلك الأماكن.

أظهرت بيانات وزارة الصحة، الثلاثاء، أن تركيا سجلت 74266 إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة، ما دفع وزير الصحة إلى التحذير من الخطر الذي يمثله المتحور أوميكرون.

وأظهرت البيانات تسجيل 137 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بلغ عدد الإصابات اليومية حوالي 20 ألفا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه على "تويتر": "بعد أن صارت الإصابات بسبب المتحور أوميكرون هي المهيمنة، سيكون أوميكرون مصدرا للخطر على الفئات الضعيفة وربما يؤدي إلى الوفاة بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة".