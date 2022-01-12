- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 310 ملايين والوفيات تقترب من 6 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 310.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و846444.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 842311 61689433
الهند 484213 35875790
البرازيل 620142 22558695
المملكة المتحدة 150230 14617314
فرنسا 125438 12111218
روسيا 666736 10684204
تركيا 83663 10003695
إيطاليا 139265 7554344
ألمانيا 114122 7545771
إسبانيا 89934 7164906.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24220 2100518
42 - الأردن 12909 1085500
44 - المغرب 14915 1004706