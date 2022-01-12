اخبار العالم

الأمم المتحدة تؤكد أن تأثير الجائحة على الشباب كان مفجعا بشكل خاص

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تؤكد أن تأثير الجائحة على الشباب كان مفجعا بشكل خاص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن تأثير جائحة على الشباب كان مفجعا بشكل خاص.

 

وأوضح جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد أثرت الجائحة تأثيرا عميقا علينا جميعا، ولكن تأثيرها على الشباب كان مفجعا بشكل خاص".

 

وأضاف: "بينما يعمل القادة وصانعو السياسات على تعافينا، أحثهم على التطلع إلى الشباب".

 

وتابع: "يجب أن تأتي احتياجاتهم في المقام الأول في جميع المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا