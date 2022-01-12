شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع القانون الجديد يحدد 4 موارد للمجلس الصحى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، الموارد التى تتكون منها موازنة المجلس وإيراداته، حيث تنص المادة (9) على أن تتكون موارد المجلس مما يأتى:

1 - ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة.

2 - عائد استثمار أموال المجلس.

3 - التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات فى الأغراض التى تدخل فى اختصاص المجلس، والتى يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة.

4 - القروض التى تعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وتتعلق المادة (1) من مشروع القانون، بإنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية-كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.

وحددت المادة (2) أهداف واختصاصات المجلس، وتنص على أنه مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر: (تعلیم ما بعد الجامعي، تدريب تخصصي، تأهيل)، وإلى رفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية)، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحى لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة وامتحانهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وللمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها