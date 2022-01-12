شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 70765 إصابة جديدة بكورونا و147 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء تسجيل 70765 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و629460 إصابة منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620238.

ووفقا لحسابات رويترز فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وروسيا، والثالث كذلك في الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.