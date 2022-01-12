شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فرصة ذهبية لخفض معدلات الفقر وزيادة فرص العمل.. اعرف التطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها.

وكانت قد شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى وحدة النمذجة بالوزارة، فى ورشة عمل تمهيدية لمنتدى شباب العالم 2022، أمس الإثنين، حول مبادرة "حياة كريمة" كبرنامج شامل متعدد الأبعاد للتخفيف من حدة الفقر يهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعى (SSN) لتشمل أكثر القرى احتياجًا مع التركيز على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب ما أوضحته الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة، أنه قبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر، لذلك قررت الحكومة توسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وإطلاق المرحلة الأولى من حياة كريمة في يناير 2019 لاستهداف القرى الأكثر فقرا البالغ عددها 375 قرية، مضيفة أنه في 2019/2020 انخفض معدل الفقر إلى 29.7٪ ،وبالمقارنة بين 2017/2018 و2019/2020 ، انخفض الفقر في القرى الريفية بنسبة 3.6٪ مقارنة بـ 1.63٪ فقط في القرى الحضرية، وهذا يدل على الأثر الإيجابي الكبير لتدخلات حياة كريمة على الفقر وخاصة صعيد مصر.

ونرصد مراحل تطور المبادرة:

-إطلاق النواة الأولى فى مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا.

- ضخ 950 مليونا استثمارات فى قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم.

- مع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطى أفقر 143 قرية.

- ثم تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.

- تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020.

- تم تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية.

- استهداف قرى 51 مركز بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

-كانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليارا وزادت تدريجيا لتصل لـ200 مليار جنيه

- إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة التى تستهدف جميع القرى الريفية 4584 قرية في 2021.

- تحديد موازنة التطوير لتزيد عن عن 800 مليار جنيه.

- أظهرت بيانات العام الماضي، ذهاب التدخلات للمحافظات الأكثر احتياجًا وفقا لخريطة الفقر (أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، قنا).

- ساهمت فى خلق فرص عمل) للتخفيف من الآثار السلبية لـ COVID-19 على التوظيف أثناء الوباء.

- توفير فرص عمل بمشاريع البنية التحتية التى تستحوذ على نصيب الأسد 64% من موارد المبادرة.