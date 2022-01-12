جوتيريش: شعب أفغانستان يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، إن شعب أفغانستان يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا في العالم.

وأضاف جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: مساء أمس الثلاثاء،، قدمنا خطتنا لمساعدة 22 مليون شخص في البلاد، وهناك 7ر5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها. أحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات وتمويل جهودنا".

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أعلن أن قيمة المساعدات التي سوف تخصصها الأمم المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغان في الدول المجاورة تصل إلى 1ر5 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري.

وذكر المكتب في جنيف يوم الثلاثاء أن هذا هو أكبر نداء لجمع المساعدات الانسانية تطلقه الأمم المتحدة لصالح بلد واحد على الإطلاق.

وأضاف المكتب أنه "بدون الدعم، فإن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية لأن معظم الخدمات الصحية الأساسية قد انهارت".