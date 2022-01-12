الولايات المتحدة تشهد أسوأ أزمة نقص للدم للمرة الأولى خلال أكثر من 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت هيئة الصليب الأحمر الأمريكية عن وجود أزمة نقص في الاحتياجات من الدم على مستوى الولايات المتحدة وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من عقد من الزمن.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذه الأزمة تشكل خطرا على رعاية المرضى بما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن وضع أولويات بين المرضى في تلقي عمليات نقل الدم وتأجيل من يمكنه الانتظار حتى توفير المزيد مؤكدة على الحاجة الماسة للتبرع بالدم للمساعدة في منع المزيد من تأخير العلاج الضروري للمرضى.

وأشار الدكتور بامبي يونج كبير المسئولين الطبيين في الهيئة إلى أنه بينما يمكن لبعض الحالات الانتظار فإن البعض الآخر لا يتحمل ذلك، مضيفا أن المستشفيات لا تزال تستقبل ضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمصابين بفقر الدم وغيرها من الأمراض التي تحتاج لنقل الدم بصورة عاجلة ولا يمكن مواجهة ذلك بدون المزيد من المتبرعين، مشددا على أن جميع فصائل الدم مطلوبة لمواجهة الأزمة.

وأوضح البيان أن الصليب الأحمر شهد انخفاضا بنسبة 10% في أعداد المتبرعين بالدم منذ بداية وباء كورونا التي تسببت في تفاقم المشكلة خصوصا بعد زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ومن قبله دلتا.