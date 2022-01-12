شكرا لقرائتكم خبر عن علم نازي على نعش يفجر موجة من الغضب في دولة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تسبب علم عليه رمز النازية وُضع على تابوت في جنازة، بالعاصمة الإيطالية روما في موجة غضب عارم.

ووثقت صورة متداولة على الإنترنت التابوت الذي يحمل جثة أليسيا أوجيلو، العضوة السابقة في جماعة “فورزا نوفا” اليمينية المتطرفة، وهو مغطى بعلم النازية.

وقالت كنيسة روما الكاثوليكية في بيان إن القساوسة في أبرشية “سانت لوسي” بوسط روما، بمن فيهم الشخص الذي أجرى مراسم الجنازة، لم تكن لديهم أي فكرة عما سيحدث خارج الكنيسة.

كذلك أضافت الكنيسة في بيانها أنها لم يكن لديها أي معرفة أو تفاصيل بشأن وضع العلم على النعش.