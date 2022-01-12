ننشر أرقام العمارات ومواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تسليم مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بقطاعات (ب - ج- د) بواقع 2328 وحدة سكنية.
ويبدأ الجهاز عمليات التسليم يوم 16 يناير الجاري، حتى 20 فبراير المقبل، وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم على النحو التالي:
- 16 يناير تسليم العمارات من 288 إلى 300.
- 23 يناير تسليم العمارات من 301 إلى 310.
- 30 يناير تسليم العمارات من 463 إلى 478.
- 6 فبراير تسليم العمارات من 311 إلى 331.
- 13 فبراير تسليم العمارات من 332 إلى 345.
- 20 فبراير تسليم العمارات من و417 إلى 422.
نصائح لاستلام الشقق:
-بعدم استلام الوحدة في حالة وجود أي ملاحظات في التشطيب.
- تدوين الملاحظات الخاصة بالتشطيبات في محضر المعاينة الذي أعد خصيصاً حفاظا وحماية لحقوق الحاجزين.
- في حالة وجود أي شكوى التوجه إلى إدارة الإسكان بجهاز المدينة.