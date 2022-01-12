الشيوخ الأميركي: الحوثيون وكلاء إيران لزعزعة أمن المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 48 دقيقة

أكد عضو لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، أن ميليشيا الحوثي هم وكلاء إيران ويزعزعون استقرار المنطقة.

وقال في تصريح لـ”العربيةو/الحدث”، تعليقاً على تحرير شبوة، إن الميليشيات المدعومة من طهران تستهدف السعودية، والمدنيين فيها.

كما أضاف “لطالما بقي الحوثيون قوة بالوكالة للإيرانيين، فسنواجه مشكلة”.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن الإيرانيون هم أصل الكثير من الشر في الشرق الأوسط.

وتابع في تصريح خاص للعربية/الحدث، “طهران استخدمت الحوثيون كوكلاء لتقطيع أوصال اليمن”، مؤكداً أن الإيرانيون هددوا الجيران كثيرا بسبب الحرب في اليمن.

كما أضاف “على العالم أن ينبه إيران إلى أن سلوكها التخريبي يجب أن يتوقف”، مبيناً أن طهران تبحث عن الفوضى.

طهران لا تساعد على السلام

كذلك، قال السيناتور الجمهوري رون جونسون للعربية/الحدث “نحب رؤية السلام في اليمن.. لكن إيران لا تساعد”.

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي بن كاردن، عضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية أن الوضع في اليمن مأساوي. وقال إن المساعدات الإنسانية ضرورة.

وكانت قيادة ألوية العمالقة، أعلنت مساء الاثنين، استكمال تحرير محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بعد الانتهاء من تحرير مديرية “عين”، آخر معاقل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في المحافظة.

وأكدت في بيان استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، موضحة أنه بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

هذا وأعلن الناطق باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، من شبوة بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية، انطلاق عملية “حرية اليمن السعيد” اليوم الثلاثاء، موضحاً أنها ليست عملية عسكرية، بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد، سواء في شبوة المحررة أو مأرب التي تضم آلاف النازحين، بالإضافة إلى غيرها من المناطق.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية، لصالح اليمنيين أجمع.