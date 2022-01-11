شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. حصيلة قياسية لإصابات كورونا تتجاوز 368 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا عددا قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 اليوم الثلاثاء، فيما تتفشي سلالة أوميكرون شديدة العدوى بين السكان.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة بلغ 368149 حالة.

وكان العدد القياسي السابق الذي تم تسجيله الأربعاء الماضي 332252 حالة.

وشهد عدد حالات الإصابات في فرنسا ارتفاعا كبيرا فيما تزيد أوميكرون موجة خامسة من إصابات كورونا شدة.

واستقر معدل الإصابة عند 2790 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية.

وترغب الحكومة الفرنسية في تشديد القيود على غير الملقحين بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير. وإذا تمت الموافقة النهائية على الخطة سيتم منع غير الملقحين من دخول المطاعم والمشاركة الأنشطة الثقافية والمواصلات لمسافات طويلة.