شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أبو هشيمة يشيد بالتنظيم المبهر لمنتدى شباب العالم.. ويؤكد: جعل مصر قبلة للمثقفين والاقتصاديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالتنظيم المبهر لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والمشاركة الفعالة من قبل الشباب المشاركين في الجلسات المختلفة، وكذلك الورش التحضيرية.

وأكد أبو هشيمة، أن منتدى شباب العالم جعل مصر قبلة للمثقفين والاقتصاديين والسياسيين من كل دول العالم، ورسخ لريادة مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة الاستعانة بالشباب لرسم المستقبل وتمكين الشباب سياسياً واقتصادياً.

وأشار "أبو هشيمة" إلى مساهمة المنتدى في تنمية قدرات الشباب السياسية والاقتصادية لبناء دولهم ومجتمعاتهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن ذلك الحدث له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، ما يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في السياحة والتنمية الاقتصادية في مصر.