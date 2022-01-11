خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.