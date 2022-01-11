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رسوم الشهيد حيلة حوثية لسرقة اليمنيين
تنامت انتهاكات الحوثي غير المبررة والمستمرة في تضييق الخناق على الشعب اليمني، حيث فرضوا رسوما مالية جديدة على أهالي وأسر المقاتلين...
عودة الهجمات على المرافق الطبية لجرحى محتجي السودان
عادت الهجمات على المرافق الطبية، التي شوهدت خلال انتفاضة السودان قبل 3 سنوات، للظهور مرة أخرى في أثناء مسيرات ضد انقلاب أكتوبر، مما...
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات...
تقاعد مجلس النواب العراقي السابق
أعلنت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء، مرسوما جمهوريا بإحالة أعضاء مجلس النواب العراقي (عددهم 324)، للدورة البرلمانية الرابعة،...
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يجتاح أحد أحياء الفقراء في تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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