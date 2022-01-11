حريق يجتاح أحد أحياء الفقراء في تشيلي

رسوم الشهيد حيلة حوثية لسرقة اليمنيين تنامت انتهاكات الحوثي غير المبررة والمستمرة في تضييق الخناق على الشعب اليمني، حيث فرضوا رسوما مالية جديدة على أهالي وأسر المقاتلين... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

عودة الهجمات على المرافق الطبية لجرحى محتجي السودان عادت الهجمات على المرافق الطبية، التي شوهدت خلال انتفاضة السودان قبل 3 سنوات، للظهور مرة أخرى في أثناء مسيرات ضد انقلاب أكتوبر، مما... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، رسالة خطية، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

تقاعد مجلس النواب العراقي السابق أعلنت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء، مرسوما جمهوريا بإحالة أعضاء مجلس النواب العراقي (عددهم 324)، للدورة ‏البرلمانية الرابعة،... بغداد: الوكالات بغداد: الوكالات 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

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