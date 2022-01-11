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حريق يجتاح أحد أحياء الفقراء في تشيلي

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رسوم الشهيد حيلة حوثية لسرقة اليمنيين

تنامت انتهاكات الحوثي غير المبررة والمستمرة في تضييق الخناق على الشعب اليمني، حيث فرضوا رسوما مالية جديدة على أهالي وأسر المقاتلين...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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