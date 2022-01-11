بريطانيا.. نصف الناخبين يريدون من بوريس جونسون الاستقالة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يفضل أكثر من نصف الناخبين في المملكة المتحدة استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه، وذلك في أعقاب الكشف عن حضوره حفلا نظمه أحد كبار مساعديه في مايو/ أيار 2020، خلال أول إغلاق وبائي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة “يوجوف” ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 56% من المشاركين يعتقدون أن على جونسون التنحي، مقارنة بـ 27% قالوا إنه يجب أن يظل في منصبه، و17% قالوا إنهم لا يعرفون.

ويوم الاثنين، نشر تلفزيون “آي تي في” الخاص رسالة بريد إلكتروني من السكرتير الخاص لجونسون مارتن رينولدز بدعوة أكثر من 100 موظف لحضور حفل في حديقة مقر إقامة رئيس الوزراء.

يبدو أن الحفل، الذي يُزعم أنه حضره رئيس الوزراء وزوجته كاري، عقد في 20 مايو 2020، عندما حظرت التجمعات في الهواء الطلق في المملكة المتحدة.

بعد الكشف، قالت شرطة لندن الكبرى في بيان إنها تفكر في بدء تحقيق في الانتهاكات المزعومة للوائح حماية الصحة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وإنها اتصلت بمكتب مجلس الوزراء.

ويواجه جونسون، انتقادات حادة في البرلمان بسبب دعوة وُجهت لمئة شخص، خلال تدابير الإغلاق الأولى التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، لحضور حفل مشروبات في حديقة مقر رئاسة الوزراء، 10 داونينغ ستريت.

وقال شهود لبي بي سي إن جونسون وزوجته كانا من بين نحو 30 شخصا حضروا المناسبة التي أقيمت في 20 مايو/أيار 2020. لكن جونسون لم يفصح عما إذا كان من بين المشاركين وقتها.

وطالب حزب العمال باستجواب رئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني للحصول على إجابات في هذا الشأن.

وتساءلت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال البريطاني، عما إذا كان جونسون يعرف عن هذا الحفل الذي أقيم في مقر الحكومة، وطالبته أن يصدر بيانا حول هذا الأمر.