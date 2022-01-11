إيران تبيع النفط بسعر منخفض للتحايل على العقوبات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف وكالة أمريكية عن الخطوات التي تتخذها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي تطال صادرات النفط الإيراني.

وقالت وكالة “بلومبرغ” إن الصين تشتري النفط الإيراني بثمن أقل من أسعار السوق بعشرة بالمئة. وأضافت أن الصين ضاعفت وارداتها من الخام الإيراني والفنزويلي في عام 2021.

وأوضحت أن المشترين في الصين، وخاصة شركات التكرير الخاصة، استفادوا من موقف واشنطن المتشدد تجاه إيران وفنزويلا، واستمروا في شراء النفط من هذين البلدين، بعد فترة طويلة من توقف الآخرين في أماكن أخرى من آسيا، عن شراء هذا النفط.

وجاء ذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، والتي تطال صادرات النفط من هذين البلدين بشكل خاص.

وأشارت الوكالة إلى أنه تجري إعادة تصنيف النفط الخام الإيراني والفنزويلي وتمريره على أنه نفط من عُمان وماليزيا، لتجاوز العقوبات الأمريكية.

من جهتها قالت، إيما لي، المحللة لدى Vortexa، إن “النفط الخاضع للعقوبات يباع دوما بسعر منخفض، وهذا يكون حافزا بالنسبة لمصافي التكرير الصينية”. عن الخطوات التي تتخذها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي تطال صادرات النفط الإيراني.

وقالت الوكالة إن الصين تشتري النفط الإيراني بثمن أقل من أسعار السوق بعشرة بالمئة. وأضافت أن الصين ضاعفت وارداتها من الخام الإيراني والفنزويلي في عام 2021.

وأوضحت أن المشترين في الصين، وخاصة شركات التكرير الخاصة، استفادوا من موقف واشنطن المتشدد تجاه إيران وفنزويلا، واستمروا في شراء النفط من هذين البلدين، بعد فترة طويلة من توقف الآخرين في أماكن أخرى من آسيا، عن شراء هذا النفط.

وجاء ذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، والتي تطال صادرات النفط من هذين البلدين بشكل خاص.

وأشارت الوكالة إلى أنه تجري إعادة تصنيف النفط الخام الإيراني والفنزويلي وتمريره على أنه نفط من عُمان وماليزيا، لتجاوز العقوبات الأمريكية.

من جهتها قالت، إيما لي، المحللة لدى Vortexa، إن “النفط الخاضع للعقوبات يباع دوما بسعر منخفض، وهذا يكون حافزا بالنسبة لمصافي التكرير الصينية”.