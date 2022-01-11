شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرير “شبوة” انهيار مليشيا الحوثي أمام “اليمن السعيد” بحريب ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تمكنت ألوية العمالقة والجيش اليمني مسنودا بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، من استعادة مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي.

وكشف الجيش اليمني في بيان له، إن قواته وألوية العمالقة وبإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في هجوم من عدة محاور، من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية حريب، بما فيها مركز المديرية.

في غضون ذلك، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية “حرية اليمن السعيد” العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية.

وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: “بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات”.

وتابع: “الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل”.

على صعيد متصل؛ تمكنت المقاومة الشعبية وعناصر من الجيش اليمني في مأرب، من استعادة مواقع عسكرية استراتيجية في الجبهة الجنوبية أبرزها سائلة معسكر أم ريش التدريبي.

وأكد مصادر عسكرية إن قوات الجيش أصبحت على مشارف معسكر أم ريش التدريبي، مضيفة أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الحوثية على مسرح العمليات العسكرية والقتالية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.